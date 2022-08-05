Вынужденные переселенцы в Киеве получают необходимую медицинскую помощь бесплатно и безотказно – КГГА

Вынужденные переселенцы в Киеве получают необходимую медицинскую помощь бесплатно и безотказно.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, пишет сайт КГГА.

Речь идет о всех видах медицинской помощи по программе медицинских гарантий: первичная медпомощь, специализированная, получение медикаментов по программе "Доступные лекарства" и т.д.

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Так, несмотря на наличие или отсутствие подписанной с врачом декларации, внутренне перемещенные лица могут обратиться в любой Центр первичной медико-санитарной помощи, где при необходимости гарантированно получат полный пакет услуг: диагностику и лечение заболеваний; базовые тесты и анализы; направление к врачам узкой специализации или на обследование; рецепты по программе "Доступные лекарства" и инсулин (если это повторный рецепт); паллиативную помощь, динамическое наблюдение за состоянием здоровья; прививки в соответствии с календарем профилактических прививок.

"К слову, еще раз напомню о важном: если вы или ваш ребенок по срокам нуждаетесь в вакцинации или пропустили плановую вакцинацию по Национальному календарю прививок, ее можно наверстать. Для этого достаточно обратиться к своему семейному врачу/педиатру или к семейному врачу/педиатру ближайшего заведения здравоохранения", – подчеркнула Гинзбург.

Найти адреса ближайших центров первичной медико-санитарной помощи можно по ссылке.

Также безотказно оказывается медицинская помощь по пакетам программы медицинских гарантий на вторичном и третичном уровнях: лечение инсульта, инфаркта, раннее выявление и лечение онкологии, медицинская помощь роженицам, новорожденным в сложных неонатальных случаях и т.д.

Продолжает работать во время военного положения и программа "Доступные лекарства". Так, пациенты, нуждающиеся в амбулаторном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета первого/второго типа, несахарного диабета, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии, могут получить лекарственные средства, входящие в программу – безвозмездно или с небольшой доплатой.

По информации Минздрава Украины, для обеспечения доступа пациентов к этому лекарству на время войны были упрощены процедуры их получения, в частности пациенты могут получать такие лекарства по электронному или бумажному рецепту. Все 47 препаратов инсулина, входящих в программу реимбурсации, можно получать без доплат.

Украинцы, живущие с ВИЧ, тоже могут получить антиретровирусную терапию по месту фактического пребывания. Для этого необходимо обратиться в ближайший Консультативно-диагностический центр или Киевский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом (телефоны для справок: (044) 409-20-70, (044) 409-20-84).

Также, по разъяснениям Минздрава, на период действия военного положения существенно упрощена процедура установления и продления инвалидности. Для получения социальных выплат лицам с инвалидностью проходить повторный осмотр для подтверждения инвалидности не требуется. Заключение декларации между пациентом – внутренне перемещенным лицом и врачом, оформляющим направление на МСЭК, тоже не требуется, законодательные основания требовать его отсутствуют. Врачи не имеют права требовать у пациентов прибыть непосредственно к повторному осмотру. Все выплаты и соответствующие льготы сохраняются за лицом до истечения срока повторного осмотра.

"С первых дней военной агрессии РФ столичные власти прилагали максимум усилий, чтобы горожане вовремя получали медицинскую помощь. В настоящее время Департамент здравоохранения координирует и контролирует муниципальные медицинские учреждения с целью организации комфортного и действенного медицинского пространства и для вынужденных переселенцев. На сегодняшний день к медикам коммунальных медучреждений уже обратилось около 29 тысяч внутренне перемещенных лиц. Я обращаюсь к тем, кто из-за войны нашел убежище в столице: в Киеве вы имеете такие же права на качественную медицинскую помощь, как и киевляне. В случае, если вам в ней отказывают, обращайтесь к руководителю заведения, где произошло недоразумение, или на горячую линию Департамента по телефону: (044) 278-41-91", – подытожила Гинзбург.

Напомним, в Киеве с начала войны зарегистрировано почти 100 тысяч вынужденных переселенцев.

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