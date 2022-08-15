Выносили нижнее белье и бытовую технику: в Киевской области сообщили о подозрении еще восьми оккупантам-мародерам

В Украине правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления еще восьми оккупантам, которые обворовывали частные дома Киевской области.

Восемь оккупантам, мародерившим в домах на Киевщине, украинские правоохранители сообщили о подозрении. Они выносили из частных домов они нижнее белье, одежду и бытовую технику.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

"Элитное" подразделение росгвардии воинской части №6720 выносило из частных домов в Киевской области все: от нижнего белья и одежды, до бытовой техники. Мародерили оккупанты в Бучанской городской территориальной громаде.

“Похищенные вещи они с территории белорусского города Мозырь пересылали своим родственникам по почте. В настоящее время в указанном производстве, открытом за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (“Нарушение законов и обычаев войны”), сообщено о подозрении уже 18 мародерам в российской военной форме”, — отметили в Нацполиции области.

Напомним, что российский оккупант Даниил Фролкин признался в убийстве мирного украинца в селе Андреевка Киевской области.

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