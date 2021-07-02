Вынесла опасные штаммы вирусов: в Киеве ученая из института биотехнологий предстала перед судом

Вынесла опасные штаммы вирусов: в Киеве ученая из института биотехнологий предстала перед судом

Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила в своем холодильнике.

В Киеве экс-сотрудница института биотехнологий, которая незаконно вынесла с работы опасные штаммы вирусов, предстала перед судом.

Обвинительный акт в отношении бывшей сотрудницы института биотехнологий и штаммов микроорганизмов направлен в суд по факту присвоения опасных штаммов вирусов, с целью сбыта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, бывшая сотрудница института была ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, хранящихся в коллекции Национального центра штаммов микроорганизмов Украины. Она имела доступ к таким штаммам. С целью личного обогащения женщина незаконно вынесла флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемая нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов. То есть уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа (заражение чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса), не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть нового материала присваивала.

Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания в бытовом холодильнике, где они и были обнаружены в ходе обыска.

"Своими действиями бывшая сотрудница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному института биотехнологий и штаммов микроорганизмов на сумму более 111 тысяч гривен", — говорится в сообщении прокуратуры.

В то же время в прокуратуре отметили, что причиненный ущерб возмещен путем возврата похищенных штаммов вирусов в собственность института.

Сейчас обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, в Минздраве рассказали, в скольких лабораториях выявляют штамм "Дельта" и что планируют изменить.

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