Вынес драгоценностей на 340 тысяч гривен: в центре Киева иностранец обворовывал ювелирные магазины

Подозреваемый — ранее судимый иностранный гражданин, 1990 года рождения.

В центре Киева иностранец похитил из ювелирных магазинов драгоценности на 340 тысяч гривен.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась руководитель ювелирного магазина на бульваре Тараса Шевченко с заявлением о краже золотого браслета. Через час с аналогичным заявлением обратилась руководитель еще одного магазина. Полицейские приняли соответствующие заявления и начали поиски подозреваемого.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Александр Скопенко, оперативники провели комплекс розыскных мероприятий и установили личность вора.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников Шевченковского управления полиции и оперативников столичного главка правонарушитель задержан. Это — ранее судимый иностранный гражданин, 1990 года рождения. Стоимость похищенного составляет 340 тысяч гривен", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту расследуются уголовные производства по ч. 2 и ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

По процессуального руководства Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители разоблачили уникальную по уровню подготовки, мастерством конспирации и характером совершения преступлений организованной преступной группы, которая действовала с 2017 года. На счету разбойников кровавый нападение на юриста в столице, разбой в имении судьи апелляционного суда и нападение мэра одного из городов.

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