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"Вынес" 11 тыс. гривен: полиция Киева задержала иностранца, ограбившего магазин

"Вынес" 11 тыс. гривен: полиция Киева задержала иностранца, ограбившего магазин

Преступник / Фото: Полиция Киева

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве вооруженный мужчина в маске ограбил магазин на 11 тысяч гривен. Полиция через час задержала 30-летнего иностранца, проживавшего в столичной гостинице.

Об этом сообщила полиция Киева.

По информации правоохранителей, злоумышленник в маске и с оружием в руках зашел в маркет на Андреевском спуске и, угрожая продавщице пистолетом, сломал кассу ломом и сбежал с "выручкой" в сумме 11 тыс. грн.

"Оперативщики с помощью специалистов криминального анализа по "горячим следам" разыскали нападающего недалеко от месяца преступления на одной из улиц Подола. Для нас это заняло менее часа" – сообщили в полиции.

В ходе обыска следователи изъяли пистолет, лом, которым он сломал кассу и похищенные деньги.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 187 УКУ – разбой.

Напомним, в Киевской области мужчина смертельно травмировал сожительницу палкой.

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