"Вынес" 11 тыс. гривен: полиция Киева задержала иностранца, ограбившего магазин

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
В Киеве вооруженный мужчина в маске ограбил магазин на 11 тысяч гривен. Полиция через час задержала 30-летнего иностранца, проживавшего в столичной гостинице.
Об этом сообщила полиция Киева.
По информации правоохранителей, злоумышленник в маске и с оружием в руках зашел в маркет на Андреевском спуске и, угрожая продавщице пистолетом, сломал кассу ломом и сбежал с "выручкой" в сумме 11 тыс. грн.
"Оперативщики с помощью специалистов криминального анализа по "горячим следам" разыскали нападающего недалеко от месяца преступления на одной из улиц Подола. Для нас это заняло менее часа" – сообщили в полиции.
В ходе обыска следователи изъяли пистолет, лом, которым он сломал кассу и похищенные деньги.
Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 187 УКУ – разбой.
Напомним, в Киевской области мужчина смертельно травмировал сожительницу палкой.
Читайте также: