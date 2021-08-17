Выманили у инвесторов 2 млн гривен: в Киеве разоблачили банду кибермошенников

Если в суде будет доказана их вина, за решетку они могут отправиться на срок до 12 лет.

В Киеве киберполиции разоблачила мошенников, которые организовали фейковую инвестиционную онлайн-платформу. На ней они заработали два миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Как выяснилось, двое харьковчан и житель Сум создали сайт, который использовали как инвестиционную онлайн-платформу. Фейковый доход клиенты могли получать от торговли различными видами валют. Инвесторы, которые попались на крючок мошенников, перечисляли деньги на счета организаторов, после чего те переставали выходить на связь.

В целом мошенники обманули украинцев на сумму в два миллиона гривен. Во время обысков у них изъяли и направили на экспертизу компьютерную технику и мобильные телефоны.

"Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам", — рассказали в пресс-службе киберполиции Украины.

Напомним, что в Украине инста-блогера Кристина Хрипта объявила конкурс на должность своего помощника. Чтобы заполнить анкету, кандидатам нужно было перечислить ей 200 гривен. Девушку обвинили якобы в мошенничестве.

Новости Украины: в Одессе полицейские разоблачили телефонных мошенников

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку