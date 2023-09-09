Выманил деньги, обещая эвакуировать из Мариуполя: 22-летний киевлян приговорен к трем годам лишения свобод

Обвиняемый вводил в заблуждение людей под видом предоставления услуг по эвакуации из мест боевых действий.

В Киеве к трем годам лишения свободы приговорен 22-летний мошенник, который выманивал деньги, обещая эвакуацию из Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

За поддержание публичного обвинения прокурором Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева судом объявлен обвинительный приговор 22-летнему мужчине по факту завладения чужими денежными средствами путем злоупотребления доверием с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Прокурором в суде доказано, что обвиняемый вводил в заблуждение людей под видом предоставления услуг по эвакуации граждан из мест боевых действий.

В мае 2022 года он долгое время переписывался с девушкой, которая хотела вывезти свою мать из временно оккупированного Мариуполя.

За вознаграждение в 20 тыс. гривен обвиняемый пообещал эвакуировать родственницу потерпевшей в безопасное место. Однако, получив на банковскую карту средства, никаких действий по эвакуации женщины не предпринял, а деньги присвоил.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый уклонялся от прибытия в суд, в связи с чем по ходатайству прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а внесенный им залог в размере почти 50 тыс. грн обращен в доход государства в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Приговором Голосеевского районного суда Киева мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и назначен реальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

Напомним, ранее в Киеве задержали местного предпринимателя, причастного к продаже военных товаров, которые поставлялись в Украину как гуманитарная помощь.

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