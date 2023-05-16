Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Выложила работу ПВО в Киеве: известная блогерша и экс-жена "наркобарона" объяснила, почему это сделала (видео)

Выложила работу ПВО в Киеве: известная блогерша и экс-жена "наркобарона" объяснила, почему это сделала (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
6217
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Выложила работу ПВО в Киеве: известная блогерша и экс-жена "наркобарона" объяснила, почему это сделала (видео)

Блоггерша, которая выложила видео работы ПВО в Киеве, записала извинения. Фото: скриншот с видео.

По словам женщины, она "не знала, что происходит".

Блогерша и бывшая жена осужденного за поставку кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого Инна Воронова в ночь на 16 мая запостила в Instagram фото и видео полетов ракет на Киев и работы ПВО. После шквала критики женщина удалила видео и фото, а затем записала видео и извинилась.

По ее словам, она "не знала, что происходит".

"Хочу извиниться перед Украиной и украинским народом, простите меня, я совершила необдуманный поступок. Я очень испугалась, выложила видео, даже не знала, что происходит, после первого комментария я поняла, что не надо публиковать и сразу же удалила видео", — сказала женщина.

Этой ночью значительное количество блогеров выложили в Интернет фото и видео полетов ракет на Киев и работы ПВО под масштабную атаку России. Среди них была и Инна Воронова, количество подписчиков которой составляет 117 тысяч.

Интересно, что после отражения ракетной атаки и распространения видео, в воздухе появились вражеские дроны, в столице снова была объявлена воздушная тревога. Также видео с работой ПВО появилось и в российских пабликах.

Напомним, Юрий Чернецкий, сбывавший кокаин в ночных клубах Киева, приговорен к пяти годам лишения свободы. Злоумышленника разоблачили во время очередного сбыта.

Читайте также:

Блогерка, которая выложила видео работы ПВО в Киеве, записала извинения

Блогерка, которая выложила видео работы ПВО в Киеве, записала извинения

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
6217
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация