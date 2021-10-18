Вылезла погреться на солнце: в Чернобыле обнаружили опасное пресмыкающееся (фото)

Гадюка может укусить, если ее потревожить. Чем ближе место укуса к голове, тем он опаснее.

В Чернобыле обнаружили опасное пресмыкающееся.

Гадюка вылезла погреться на солнышке.

Соответствующее фото выложили сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Гадюка обыкновенная. Вылезла погреться на солнышке и здесь нашли", — говорится в заметке под фото.

В Полесье изредка встречаются черные и рыжие гадюки. Молодые особи имеют типичный коричнево-медный цвет, их легко отличить от взрослых и особенно от сравнительно толстеньких самок по размеру. Но молодые гадюки и медянки похожи.

Укус гадюки — это ее защитная реакция на тревогу при встрече с человеком. Защита в этом случае — это шипение и пара слабых и тонких зубов (0,5 мм толщиной и 4 мм длиной). Гадюка наносит удар, широко раскрыв пасть. Зубы выходят из сложенного состояния в "боевое" и на момент укуса ядовитые железы выделяют порцию яда, которая попадает через кожу человека в ее кровь по особым каналам с внутренней стороны зубов змеи. Все это длится не более доли секунды и человек не успевает среагировать и испугаться. В итоге на теле остаются две маленькие, почти незаметные ранки-углубления. Яд обыкновенной гадюки по механизму токсического действия является ядом преимущественно геморрагическим (вызывает кровоизлияние), кровосвертывающего и местного некротического действия. Чем ближе место укуса к голове, тем он опаснее. Весной яд гадюки более токсичен, чем летом. Укус гадюки вызывает нарастающую боль. За кровоизлиянием распространяется потемнение кожи и отеки.

Напомним, в Чернобыле в конце сентября зафиксировали естественную аномалию.

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