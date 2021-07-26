Вылез к патрульным через разбитое окно дверцы: в Киеве пьяный мужчина похитил КамАЗ

Вылез к патрульным через разбитое окно дверцы: в Киеве пьяный мужчина похитил КамАЗ

Патрульным мужчина объяснил, что просто много выпил.

В Киеве пьяный мужчина похитил КАМаз, а когда его остановили патрульные, он вылез к ним через разбитое окно дверцы.

"Достаточное количество спиртного и я поехал", — так объяснил свой поступок патрульным вероятный автоугонщик.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Вчера, во время патрулирования в Шевченковском районе инспекторы остановили грузовик КамАЗ за нарушение ПДД. Каким было удивление полицейских, когда водитель начал вылезать к ним через разбитое окно дверцы. С первых минут общения инспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения у мужчины. От освидетельствования он отказался. Кроме того, полицейские выяснили, что никаких документов у мужчины нет, а автомобиль он, вероятно, похитил", — говорится в сообщении Патрульной полиции.

Патрульным мужчина объяснил, что просто выпил большое количество алкоголя, увидел КамАЗ, разбил окно и залез в грузовик. После чего нашел в салоне отвертку, которой завел автомобиль и уехал.

Патрульные составили на задержанного протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КоАП.

На место происшествия инспекторы вызвали следователей Шевченковского управления полиции и владельца транспортного средства, который на тот момент еще не знал об исчезновении своего авто.

Напомним, в Макарове остановили 18-летнего парня, который управлял мопедом в состоянии опьянения, без документов и, вероятно, с наркотиками.

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