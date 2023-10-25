Автомобиль вылетел на тротуар, сбил людей и перевернулся: в Киеве произошло ужасное ДТП (фото)

Водитель прошел медосмотр, который показал, что он за рулем был трезвым.

В Киеве водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на тротуар, где совершил наезд на прохожих. В результате чего травмы разной степени тяжести получили два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Как стало известно, авария произошла на улице Большая Васильковская. Там водитель автомобиля Toyota Avensis не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего совершил наезд на стоящих на остановке двух прохожих.

"Пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести, сейчас медики оказывают им необходимую помощь. Водитель прошел проверку на состояние опьянения с помощью прибора Драгер, результат которого показал, что водитель был трезв. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Решается вопрос о сообщении водителю о подозрении. Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства и механизм совершения аварий", — рассказали в Нацполиции столицы.

Напомним, что во Львовской области 23 октября возле Дрогобыча произошла смертельная авария, в результате которой погибла 24-летняя женщина.

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