"Выкуривали" водителя из авто газом и огнем: полиция проводит проверку инцидента в Вышгороде

В Вышгороде люди в военной и полицейской форме применили газ против водителя автомобиля.
Полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"В ходе мониторинга соцсетей обнаружено видео с недопустимыми действиями сотрудников полиции, которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевщины", – говорится в сообщении.
По факту инцидента руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских. На время расследования оба сотрудника полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Ранее в Сети появилось видео из Вышгорода, где мужчины в военной форме, вероятно, работники ТЦК, задули газовым баллончиком салон автомобиля, где находился военнообязанный, и подожгли его, чтобы заставить пассажира выйти.
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