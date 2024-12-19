"Выкуривали" водителя из авто газом и огнем: полиция проводит проверку инцидента в Вышгороде

В Вышгороде люди в военной и полицейской форме применили газ против водителя автомобиля.

Полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В ходе мониторинга соцсетей обнаружено видео с недопустимыми действиями сотрудников полиции, которые несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевщины", – говорится в сообщении.

По факту инцидента руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских. На время расследования оба сотрудника полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее в Сети появилось видео из Вышгорода, где мужчины в военной форме, вероятно, работники ТЦК, задули газовым баллончиком салон автомобиля, где находился военнообязанный, и подожгли его, чтобы заставить пассажира выйти.

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