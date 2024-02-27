Выкрикивали "Ахмат – сила": полиция разыскала юных "фанатов Кадырова" с Киевщины – как их накажут

Один из фигурантов, производивший выстрел из пистолета, уже задержан.
В Киевской области правоохранители разоблачили молодых людей, которые записали и распространили видео с лозунгами боевиков Кадырова "Ахмат – сила".
Об этом рассказали в полиции и СБУ.
Зафиксированное на видео событие произошло в ночь с 24 на 25 февраля. На кардрах ребята стреляли в воздух и кричали кадыровский лозунг "Ахмат – сила".
Правоохранители установили, что шесть юношей в возрасте от 17 до 21 лет таким образом праздновали совершеннолетие товарища в арендованном загородном комплексе.
Личности молодых людей установлены с помощью полицейских криминального анализа. Правоохранители Киевской области совместно с представителями СБУ проводят неотложные следственные действия.
Один из фигурантов, производивший выстрел из пистолета, уже задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По факту хулиганства, совершенное с применением оружия, следователи начали уголовное производство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Юным "фанатам кадыровцев" грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Один из юношей уже записал видеообращение с извинениями.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье священники-коммунисты УПЦ МП, скучавшие по СССР, получили подозрение.
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