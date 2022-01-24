Выгнал жену с 4-летним ребенком на мороз и закрылся с 2-летним: под Киевом задержан вооруженный иностранец (фото, видео)

Выгнал жену с 4-летним ребенком на мороз и закрылся с 2-летним: под Киевом задержан вооруженный иностранец (фото, видео)

КОРД провел целую спецоперацию.

Под Киевом КОРД провел целую спецоперацию по задержанию вооруженного иностранца.

После ссоры 31-летний гражданин Франции выгнал жену и 4-летнего ребенка на мороз, после чего закрылся в доме вместе с 2-летней дочерью.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Событие произошло 23 января около 20:00 в селе Святопетровское Бучанского района.

Сначала женщина пыталась уладить конфликт, однако мужчина продолжал агрессивно выражаться ее сторону и не пускал в дом, поэтому женщина вызвала полицию.

"На место происшествия немедленно прибыл наряд реагирования патрульной полиции Бучанского РУП. Правоохранители вместе с женщиной зашли во двор дома и постучались в дверь. Мужчина начал угрожать полицейским применением винтовки, после чего снова закрылся в помещении", — говорится в сообщении полиции.

Для задержания правонарушителя была введена специальная полицейская операция с участием бойцов спецподразделения КОРД. Двухлетнего ребенка вернули матери, а мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По месту жительства правонарушителя правоохранители изъяли, как вещественные доказательства, винтовку, 14 газовых баллонов к ней, а также два арбалета.

По факту домашнего насилия и угроз полицейским возбуждено уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины, который убил, расчленил любимую и положил в морозилку.

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