Выезд за границу за 58 тыс. долл.: в Киеве разоблачили дельцов, которые за деньги помогали уклонистам

Им грозит до девяти лет лишения свободы.

В Киеве задержаны двое мужчин, которые за 58 тысяч долларов обещали призывникам "трудоустройство" в типографии с последующим выездом за границу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

19 и 35-летние киевляне представились работниками фирмы по изготовлению полиграфии и предлагали военнообязанным трудоустройство с целью выезда на рабочие командировки. Стоимость "услуг" включала не только фальшивые документы, подтверждающие непригодность к службе, но возможность выезда за пределы страны.

Задержанный / Фото: Полиция Киева / Facebook

Задержанный / Фото: Полиция Киева / Facebook

Задержание дельцов в Киеве

Задержание дельцов в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

Правоохранители задержали злоумышленников, изъяв у них деньги, мобильные телефоны и автомобили. За совершенное им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве автомобиль на пешеходном переходе насмерть сбил женщину.

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