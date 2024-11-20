Выезд за границу за 58 тыс. долл.: в Киеве разоблачили дельцов, которые за деньги помогали уклонистам

Им грозит до девяти лет лишения свободы.
В Киеве задержаны двое мужчин, которые за 58 тысяч долларов обещали призывникам "трудоустройство" в типографии с последующим выездом за границу.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
19 и 35-летние киевляне представились работниками фирмы по изготовлению полиграфии и предлагали военнообязанным трудоустройство с целью выезда на рабочие командировки. Стоимость "услуг" включала не только фальшивые документы, подтверждающие непригодность к службе, но возможность выезда за пределы страны.
Правоохранители задержали злоумышленников, изъяв у них деньги, мобильные телефоны и автомобили. За совершенное им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве автомобиль на пешеходном переходе насмерть сбил женщину.
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