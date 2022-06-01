Выехать из Украины за 1,5 тысячи долларов: в Киеве разоблачили мужчину, который подделывал документы военнообязанным

Выехать из Украины за 1,5 тысячи долларов: в Киеве разоблачили мужчину, который подделывал документы военнообязанным

Киевлянин подрабатывал и продавал справки, благодаря которым военнообязанные мужчины уезжали за границу.

В Киеве разоблачили мужчину, который подделывал документы для выезда военнообязанных мужчин за границу. Свои услуги 43-летний киевлянин оценил в 1,5 тысячи долларов.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что мужчина размещал в Сети объявления об изготовлении временных удостоверений военнообязанного и справок военно-врачебной комиссии, согласно которым военнообязанные мужчины призывного возраста непригодны к военной службе с исключением от военного учета.

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Злоумышленник был задержан при продаже поддельных документов. Мужчине сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве разоблачили схему массового изготовления и продажи поддельных журналистских удостоверений и пресс-карт, которую наладил директор издательства в Оболонском районе.

Фото: Прокуратура города Киева

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