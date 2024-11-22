Выбросила кота с 8-го этажа: в Киеве судили женщину за убийство животного

Ей назначили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

В Киеве 56-летняя женщина признана виновной в жестоком обращении с животным, что привело к ее гибели.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Деснянская окружная прокуратура поддержала обвинения по делу о жестоком обращении с котом, погибшим в результате падения с 8 этажа. Согласно судебному решению, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила своего кота по кличке "Персик" из окна своей квартиры.

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Событие произошло в середине сентября 2024 года. Животное, прожившее со своей хозяйкой 18 лет, получило травмы, несовместимые с жизнью, и умерло после падения. Инцидент произошел днем, и его стали свидетелями соседи и случайные прохожие.

На судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину и выразила раскаяние. Суд назначил ей пять лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Киеве автомобиль на пешеходном переходе насмерть сбил женщину.

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