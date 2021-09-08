Выбросил с 7 этажа кошку и четырех котят: экспертиза показала, что виновник не осознавал свои действия

Выбросил с 7 этажа кошку и четырех котят: экспертиза показала, что виновник не осознавал свои действия

В Киеве следователи направили в суд ходатайство о применении к злоумышленнику принудительных мер медицинского характера.

В Киеве следователи завершили расследование в отношении мужчины, который выбросил с седьмого этажа кошку и четырех ее котят.

В суд направлено ходатайство о применении к злоумышленнику принудительных мер медицинского характера.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Происшествие произошло в мае этого года на улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе столицы. Тогда в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки. На месте работала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

По словам следователя Деснянского управления полиции Александры Недуховой, в ходе досудебного расследования полицейские собрали достаточное количество доказательств вины 42-летнего местного жителя.

"Полицейские быстро установили квартиру, из которой фигурант выбросил кошку и четырех котят. В результате падения четверо животных погибло, а один котенок выжил. Согласно результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы, правонарушитель по своему психологическому состоянию не был способен в полной мере осознавать свои действия и управлять ими", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины завершено, а материалы уголовного производства направлены в Деснянский районный суд.

В случае признания мужчины виновным к нему будут применены принудительные меры медицинского характера.

Напомним, котенок, которого мужчина выбросил с седьмого этажа, выжил и ищет дом.

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