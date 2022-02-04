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Выборы президента Могилянки: под Кабмином студенты требуют увольнения министра образования Шкарлета (фото, видео)

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© PavlovskyNEWS
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Координаторы акции вошли в помещение Кабмина.

Студенты Киево-Могилянской академии пришли в Кабмин с требованием уволить министра образования Сергея Шкарлета.

Акция стартовала, несмотря на то, что Минобразования вчера поздно вечером отменило приказ о повторных выборах президента Могилянки.

Координаторы акции вошли в помещение Кабмина.

Об этом сообщает Pavlovsky NEWS.

Сам Шкарлетт заявил, что по итогам совещания под председательством премьера с участием председателя Верховной Рады, нардепов и сообщества НаУКМА достигнута договоренность об отзыве приказа МОН об объявлении повторных выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Также было принято решение о невмешательстве правительства, в частности, в лице МОН, в указанную процедуру.

Напомним:

  • По итогам второго тура выборов президента НаУКМА, состоявшегося 27 января, руководитель НАОКВО Сергей Квит получил 235 голосов (52,80%), а и.о. президента НаУКМА, кандидат экономических наук, доцент, и.о. декана факультета экономических наук Александра Гуменная – 191 голос (42,92%).

  • Несмотря на признание могилянского сообщества, министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что МОН не будет признавать результаты выборов в НаУКМА. И 2 февраля Министерство образования и науки объявило конкурс на должность президента Киево-Могилянской академии.

  • Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук направил обращение к министру образования и науки Сергею Шкарлету с требованием обосновать отказ МОН признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

  • Студенты Киево-Могилянской академии поддержали бессрочную забастовку относительно непризнания со стороны Министерства образования и науки Украины результатов выборов президента НаУКМА.

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