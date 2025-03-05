Выбитые окна и пожар: стали известны первые последствия атаки беспилотников на Киевщину

В Киевской области в ночь на 5 марта 2025 года продолжается воздушная тревога.

Об этом в сообщении в соцсетях сообщает и.о. председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник.



"Прошу сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, пока опасность не пройдет" — говорится в сообщении.



В Бориспольском районе в результате вражеской атаки в многоэтажном жилом доме выбиты окна. Возник пожар на одном из предприятий. Все соответствующие службы вовлечены в ликвидацию последствий.



"Предварительно пострадавшие среди населения отсутствуют. Более подробная информация впоследствии. Атака враждебных БПЛА продолжается", — резюмируют в сообщении.

Напомним, что ранее РФ ударила по Одессе: стали известны первые детали об атаке.

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