Введут ли в Киеве чрезвычайное положение и комендантский час: Кличко сообщил

Введут ли в Киеве чрезвычайное положение и комендантский час: Кличко сообщил

Сегодня оперативный штаб Киева примет решение о введении чрезвычайного положения в городе.

Комендантский час в Киеве пока не будут вводить.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 23 февраля.

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Кличко уточнил, что сегодня, 23 февраля, оперативный штаб Киева примет решение о введении чрезвычайного положения в городе. Оно будет принято после внеочередного заседания Рады.

"Комендантский час не будут вводить до принятия отдельного решения. Оперативный штаб Киева соберется сегодня после заседания Верховной Рады", — сказал городской голова.

Напомним, в Украине в приграничных районах введены дополнительные режимные ограничения. Они вводятся в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и примыкающих к морскому побережью.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время решения о введении военного положения в Украине нет. Однако, по его словам, Украина готова ко всему.

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