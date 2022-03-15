Введение комендантского часа связано с возможными обострениями в Киеве – Кличко

Введение комендантского часа связано с возможными обострениями в Киеве – Кличко

В столице комендантский час начинает действовать с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что введение в столице комендантского часа связано с возможными обострениями.

Власти города призывают на время комендантского часа в Киеве и области оставаться дома или в укрытии.

Об этом сообщает УП.

"Это связано с возможными обострениями. И это связано с заботой о безопасности жителей нашего города", – сказал мэр.

Напомним, начиная с 20:00 15 марта и до 7:00 17 марта в Киеве вводится комендантский час. Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или в укрытии.

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