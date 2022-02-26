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Вторжение России в Киев: все, что произошло за ночь

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Вторжение России в Киев: все, что произошло за ночь

УНИАН

ВСУ дали отпор врагу.

Украинские военные в ночь на субботу, 26 февраля, защищали Киев от российского врага. В районе станции метро "Берестейская" армия РФ била по воинской части, пыталась атаковать ТЭЦ-6. Ожесточенные бои продолжались в Василькове Киевской области.

ТСН.ua собрал все, что произошло за ночь в столице:

Российские военные пытаются атаковать Киев

Российские военные пытаются атаковать Киев

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

 
 
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