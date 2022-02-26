Вторжение России в Киев: все, что произошло за ночь

ВСУ дали отпор врагу.
Украинские военные в ночь на субботу, 26 февраля, защищали Киев от российского врага. В районе станции метро "Берестейская" армия РФ била по воинской части, пыталась атаковать ТЭЦ-6. Ожесточенные бои продолжались в Василькове Киевской области.
ТСН.ua собрал все, что произошло за ночь в столице:
- ВСУ разгромили российскую военную колонну в Ирпене. Военные отметили, что сожгли колонну врага.
- В Киеве объявляли воздушную тревогу.
- В соцсетях и мессенджерах распространили видеозапись, на которой зафиксирован якобы пожар на Чернобыльской АЭС. На самом деле, эти видео – кадры из известного сериала "Чернобыль".
- В Киеве разоблачили фейковое подразделение территориальной обороны.
- Ребенок родился прямо в столичном укрытии.
- Около 1 часа ночи в Киеве были снова слышны взрывы. Очевидцы сообщали о звуках с севера города.
- Стало известно, что за день в столице убито около 60 диверсантов, а также задержаны десятки "любителей поставить метку".
- Вооруженные силы РФ пытались атаковать ТЭЦ-6, находящуюся в районе Троещины. Также сообщалось, что в Василькове продолжается сопротивление – именно туда пытались высадить вражеский десант.
- В районе метро "Берестейская" оккупанты били по воинской части. Выстрелы и взрывы были слышны каждые десять секунд возле станции метро "Берестейская", в Соломенском районе и на Шулявке. Информации о разрушениях нет.
- В Киеве отбили атаку на воинскую часть на Проспекте Победы. Также там была разбита колонна русской техники.
- В Василькове Киевской области продолжались боевые действия. Российские войска нанесли ракетные обстрелы. Среди украинских защитников есть погибшие.
- Станцию метро "Политехнический университет" закрыли на гермозасов изнутри.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.