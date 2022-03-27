"Вторая армия мира" продолжает воровать продукты в украинцев: на этот раз картошку

"Вторая армия мира" продолжает воровать продукты в украинцев: на этот раз картошку

Голодные русские оккупанты если не мародерят, то воруют еду.

Голодные русские военные теряют в Украине не только технику и высший личный состав, но и свои запасы.

Поэтому захватчики продолжают воровать украинское продовольство.

На этот раз в сеть попало фото российского танка в городе Славутич Киевской области, на котором лежат несколько мешков картофеля.

Фото обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, в сети показали видео, как российские военные с палками воровали кур во дворе украинцев.

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