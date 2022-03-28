"Вторая армия мира": оккупант обрадовался, что впервые в жизни попробовал абсент (аудио)

"Вторая армия мира": оккупант обрадовался, что впервые в жизни попробовал абсент (аудио)

СБУ перехватила разговор российского военного.

Российская армия продолжает хвастаться своими преступлениями в Украине, не только военными, но и тем, что они грабят магазины.

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта в Киевской области, который хвастался девушке, что впервые в жизни попробовал абсент, а также, что в Украине вкусное пиво.

"Ты пила абсент когда-то? Мы вчера ограбили магазин: пива и всякой ху*ни набрали", — говорит оккупант.

Однако, уверенности в силах собственной армии у оккупанта нет, поэтому планов на будущее не строит.

"Дату в ЗАГСе пока не бронируй. Пока не ясно, что здесь и когда", — предупредил россиянин.

Напомним, россияне продолжают воровать продукты у украинцев – на этот раз картофель.

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