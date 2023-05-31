"Вся спальня была залита кровью": мужчина погибшей любимой от атаки по Киеву вспомнил жуткие подробности

В результате атаки по Киеву 30 мая в Голосеевском районе погибла 33-летняя женщина. Муж Иван вспомнил ту ночь, когда потерял любимую.

Об этом сообщает 24 канал.

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Муж погибшей рассказал, что на момент удара по дому они мирно спали у себя в квартире. Сила удара была настолько мощной, что окна вылетели, а Екатерина упала.

"Мы ночью спали в квартире. Был взрыв, вылетели окна. Жена упала. Я выбежал, чтобы искать ей помощь. Спустился вниз, нашел спасателей. Они поднялись наверх, спустили жену вниз в "скорые". Все. Меня выписали из больницы, достали обломки из тела, около 7 штук", – рассказал Иван.

Атака по Киеву 30 мая

Во время атаки на Киев 30 мая больше всего пострадал дом в Голосеевском районе. Там обломок иранского дрона упал на жилой многоэтажный дом. Четверо человек пострадали, один человек погиб.

Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что женщина погибла, потому что вышла посмотреть на балкон, как сбивают БпЛА. Впрочем, это заявление опровергла сестра погибшей девушки.

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