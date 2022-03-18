ВСУ отбросили оккупантов от Киева на правом берегу Днепра на 70 километров

ВСУ отбросили оккупантов от Киева на правом берегу Днепра на 70 километров

На левом берегу есть попытки прорыва русских войск, но их останавливают.

Российских оккупантов отбросили от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 километров.

Об этом на брифинге в Киеве сказал заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич.

Генерал отметил, что захват Киева – это одна из самых главных стратегических задач для врага. "Который хочет одним ударом обезглавить, а потом уже диктовать свои условия, но план провалился. Киев, как планировали оккупанты, через три дня не сдался", — подчеркнул Грузевич.

"Мы полностью сорвали планы врага. На сегодняшний день по правому берегу реки (Днепр) враг остановлен почти на 70 км и полоса внешнего кольца расширена до 70 км, что делает невозможным ведение огня, кроме ракет, по нашей столице", — подчеркнул Грузевич.

Генерал добавил, что на левом берегу есть небольшое продвижение, но сейчас ВСУ был ликвидирован.

"Так что можете быть спокойными. Но враг перешел ко второй тактике: цинично расстреливает нашу инфраструктуру", – заявил Грузевич.

Также он сказал, что каждый город на подступах к Киеву готовится как узел сопротивления.

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"Наш командующий каждый день объезжает Киев и Киевскую область, проверяет состояние готовности, и могу вас заверить, что враг дальше не пойдет. Он будет остановлен. Единодушно все общины заявляют, что врага они дальше не пропустят", — подчеркнул Грузевич.

Кроме того, генерал добавил, что создана группировка войск для обороны Киева и Киевской области.

"Созданы два круга обороны, на которых враг остановлен и не имеет успеха. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское направление, враг вообще отказался от активных наступательных действий", подчеркнул Грузевич.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Киеве погибли 222 человека, из них 60 — гражданские. Погибли, в том числе четыре ребенка.

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