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ВСУ обратились с важным заявлением к жителям Киева и области

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ВСУ обратились с важным заявлением к жителям Киева и области

ВСУ обратились с важным заявлением к жителям Киева / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Цель военных учений – наращивание боевых способностей Сил обороны.

В Киеве и области 23-25 мая пройдут военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. В ВСУ призывают жителей не сообщать о перемещении техники и военных.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что во время тренировки пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения. Цель – наращивание боевых способностей при подготовке и ведении оборонной операции.

"В связи с проведением учений будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Просим граждан сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава", — призывают в ВСУ.

Напомним, со вторника, 23 мая, по четверг, 25 мая в Киеве и Киевской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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