Встреча Байдена и Зеленского и обстрел Киева баллистикой: главные новости ночи 13 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
- Это не по-христиански: отдать свои территории – это полное безумие — Зеленский Читать далее –>
- Мы хотим, чтобы Украина победила в войне и защитила свой суверенитет — Байден Читать далее –>
- Байден заверил участие Украины в НАТО после ее победы в войне с Россией Читать далее –>
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- Враг обстрелял Киев из баллистики: ПВО уничтожило все враждебные цели Читать далее –>
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