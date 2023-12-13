Встреча Байдена и Зеленского и обстрел Киева баллистикой: главные новости ночи 13 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Это не по-христиански: отдать свои территории – это полное безумие — Зеленский Читать далее –>

Мы хотим, чтобы Украина победила в войне и защитила свой суверенитет — Байден Читать далее –>

Байден заверил участие Украины в НАТО после ее победы в войне с Россией Читать далее –>

В Киеве раздались взрывы: сработало ПВО Читать далее –>

Враг обстрелял Киев из баллистики: ПВО уничтожило все враждебные цели Читать далее –>

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