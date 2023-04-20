Вспышки в небе на Киевщине – все что известно о странных взрывах 19 апреля 2023

Неизвестные вспышки к воздушной тревоге видели в Киевской области сегодня 19 апреля 2023 года – что об этом известно.

Вечером, 19 апреля, жители Киева начали сообщать, что слышали звуки взрывов, а в небе было яркое зарево. О загадочном явлении сообщили жители нескольких районов столицы.

Украинские пользователи в соцсетях опубликовали свои шуточные версии того, что могло произойти в небе над столицей Украины. Чаще всего в публикуемых украинцами мемах фигурирует инопланетный космический аппарат. Правда, не всегда авторы шуток уверены, что инопланетяне на стороне украинских вооруженных сил. На всякий случай враждебный НЛО "сбивают" или отправляют вслед за российским военным кораблем.

Позже в Киевской городской военной администрации сообщили, что яркая вспышка и зарево, которые видели жители Киева ночью 19 апреля, были результатом падения на Землю космического спутника NASA. В КМВА отметили, что жители столицы действительно видели падение спутника. Воздушную тревогу в регионе объявили во избежание вероятных жертв из-за падения спутника.

В комментарии "Суспильному" представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что пока не может подтвердить информацию о падении спутника.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре 19 апреля во время воздушной тревоги были слышны звуки, похожие на взрывы. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что это работает ПВО.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях 19 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов по иранским дронам и ракетам.

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