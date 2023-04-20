Вспышки над небом в Киеве: в украинском Космическом агентстве назвали свою версию

Над Киевом вечером 19 апреля была замечена вспышка и яркое зарево. Оно могло быть связано с взрывом неизвестного "космического тела". Впрочем, информация об инциденте уточняется.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля Государственного комического агентства Украины.

Отмечается, что 19 апреля в 21:50 инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва – в Киевской области.

"Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", — говорится в сообщении.

Фото: Главный центр специального контроля.

"НЛО" над Киевом

В столице перед объявлением воздушной тревоги, которая началась в 22:07, местные жители в Сети сообщали о яркой вспышке в небе и звуках взрывов.

В ОВА заявили, что в небе над Киевщиной обнаружили воздушную цель, а силы ПВО наготове. О якобы работе украинской ПВО сообщил и глава Офиса президента Андрей Ермак: "Не беспокойтесь по поводу НЛО. Это наша ПВО".

Впоследствии в КМВА заметили, что яркая вспышка и зарево были результатом падения на Землю космического спутника NASA. Впрочем, там открестились от падения спутника над Киевом, ведь он все еще находится на орбите.

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