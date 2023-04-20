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Вспышка над Киевом: в Воздушных силах опровергли работу ПВО и атаки врага

Вспышка над Киевом: в Воздушных силах опровергли работу ПВО и атаки врага

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1066
Время на прочтение
2 мин
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Вспышка над Киевом: в Воздушных силах опровергли работу ПВО и атаки врага

Вспышки в небе над Киевом не были результатом работы ПВО/Скриншот с видео

Игнат отметил, что причину вспышек над столицей должны комментировать другие специалисты, а не ВС.

В момент, когда над Киевом была зафиксирована неизвестная вспышка, украинская противовоздушная оборона не работала и не были зафиксированы атаки противника.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" и в комментарии "Суспильному" 20 апреля.

Игнат ответил на вопрос, почему Воздушные силы сначала сообщили об "уточнении" информации о вспышке над столицей.

"Нам начали приписывать космические тарелки…кто-то должен об этом уточнить, но не мы", – сказал спикер Воздушных сил.

Перед этим Игнат сказал в телемарафоне, что "эти кадры, которые вы показываете, это, пожалуй, завтра (20 апреля – ред.) уже будут точно прокомментированы".

"Что это было. Это было какое-то небесное тело или это был какой-то обломок спутника, метеорита или что-то другое, какая-то другая аномалия. На то есть специалисты. Воздушные силы занимаются несколько другими вещами. Мы сбиваем воздушные цели, которые атакуют Украину. На Киевщине не было зафиксировано атак противника на этот раз", — рассказал спикер ВС.

Напомним, жители Киева вечером 19 апреля начали сообщать о звуках взрывов и ярком зареве в небе над городом. В Сети появились фото- и видеофакты неизвестного явления.

В КГВА заявили, что причинами вспышек было падение на Землю космического спутника NASA. Однако в космическом агентстве опровергли это заявление. В то же время в Офисе президента заявляли о работе ПВО в столице.

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Дата публикации
Просмотры
1066
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