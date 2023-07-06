Вслед за руководителем "Киевгорстроя" Кличко отстранил от исполнения обязанностей директора "Киевстройреконструкции"

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил директора коммунального предприятия "Киевстройреконструкция" Анатолия Сульдина от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Соответствующее распоряжение Киевский мэр подписал в четверг, 6 июля. В отношении Сульдина также начато служебное расследование по полученным материалам. На период расследования директор Киевстройреконструкции не будет выполнять свои должностные обязанности.

Что стало причиной отстранения Сульдина от исполнения обязанностей, не сообщается.

Впрочем, известно, что в июне правоохранители начали досудебное расследование по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции лифтов в жилых домах Киева.

В ходе следствия установлено, что "Киевстройреконструкция" по результатам тендеров заключала с предприятиями договоры по ремонту лифтов. В свою очередь субъекты хозяйственной деятельности покупали лифты и комплектующие через подконтрольные фирмы и поставляли их по цене значительно выше рыночной.

В отдельных случаях утверждение актов выполненных работ и перечисление средств по договорам производилось без фактического проведения ремонта.

Кроме того, директору КП "Спецжилфонд" Владимиру Шарию сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Согласно результатам аудита, которые КГГА передала правоохранительным органам, и материалам следствия, из-за служебной халатности руководителя КП "Спецжилфонд" территориальной общине столицы нанесен ущерб на 21 млн грн.

Напомним, от исполнения служебных обязанностей ранее отстранен руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир. Он уже отреагировал на свое отстранение и объяснил, что у него онкология и выезжал за границу на законных основаниях.

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