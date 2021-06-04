Всеукраинский велодень: в Киеве ограничат движение транспорта в центре города и на двух мостах

Водителей призвали быть внимательными к участникам веломероприятий.

В Киеве в субботу, 5 июня, состоится Всеукраинский велодень. Из-за этого с 10:00 до 13:30 ограничат движение транспорта по центральным улицам и на двух мостах.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

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Маршрут мероприятия: Софиевская площадь — улица Владимирская — бульвар Тараса Шевченко — улица Крещатик — Владимирский спуск — Почтовая площадь — улица Набережно-Крещатицкая — Гаванский мост — улица Набережно-Рыбальская — Северный мост — улица Трухановская (парк "Муромец").

Из-за проведения мероприятий по маршруту и на прилегающих улицах планируется ограничение движения транспорта.

"Призываем автомобилистов быть особенно внимательными к участникам веломероприятиях, прибывающих к месту старта централизованными колоннами со всех районов города", — отметили в полиции.

Напомним, в Киеве, в субботу, 5 июня в 19:30 на Софийской площади пройдет open-air гранд-концерт "Звезды мировой оперы". Из-за этого перекроют ряд улиц.

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