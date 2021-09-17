Всемирная сеть канадских двуязычных школ Maple Bear Global Schools: В Киеве открыто первое учебное заведение

Впервые в Киеве открыта канадская двуязычная школа Maple Dear Global Schools, которая входит во всемирно известную сеть одноименных канадских двуязычных школ, которая насчитывает более 550 школ.

Школа разместилась на столичных Осокорках, в здании площадью 700 квадратных метров. Помещение оборудовано всем необходимым для комфортного и удобного пребывания школьников - пространство для обучения, которое вдохновляет.

Просторный мультифункциональный спортивный зал, где есть даже скалодром, 12-метровый бассейн с высококачественной системой дезинфекции воды, удобные локации для занятий баскетболом и мини-футболом - все это делает обучение еще более комфортным, интересным, физически закаляет детей.

Кроме того, важную часть пространства занимают музыкальная, художественная и кулинарные студии, где школьники могут овладеть соответствующими навыками.

Ментором для украинских педагогов станет академическая директор Maple Bear в Центральной и Восточной Европе Ирэна Корбабич-Путко. Она в течение года помогать учителям овладевать канадские подходы. Ирэна имеет десятки лет образовательного опыта в Канаде, а также семь лет работала в украинском образовании.

Каждая деталь в школе Maple Bear продумана до мелочей. Пространство гибко подстраивается под нужды работы в группах, парах, или индивидуально. Для этого оно разделено на тематические "учебные станции", что позволяет максимально эффективно использовать время в ходе урока. Соответственно, это повышает и саму заинтересованность учеников. Цель - максимально использовать каждый момент в классе, позволив ученикам изучать различные предметы в сложной и веселой форме и поддерживая их интерес в течение дня.

«Программа Maple Bear специально разработана для всестороннего развития ребенка: физического, интеллектуального, эмоционального и социального. Она позволяет овладеть навыками, необходимыми для вызовов XXI века», — говорит Родни Бриггс, председатель и основатель международной сети школ Maple Bear.

«Наша программа направлена на формирование любви к обучению на протяжении жизни и стремление быть гражданами мира. Мы хотим, чтобы наши ученики имели глобальное мышление, а также почитали свою украинскую культуру, поэтому, кроме международных стандартов, программа полностью выполняет требования Министерства образования и науки Украины. Наша цель не превратить учеников в канадцев. Мы хотим, чтобы они стали гражданами, которые внесли бы значительный вклад в украинское общество».

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь в Maple Bear Киев, Осокорки:

Телефон: +380443905862

Электронная почта: contact.osokorky@kyiv.maplebear-cee.com

Web: https://kyiv.osokorky.maplebear-cee.com/

Instagram: https://www.instagram.com/maplebear_kyiv/

Facebook: https://www.facebook.com/maplebearkyiv/

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку