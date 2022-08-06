Всемирная неделя грудного вскармливания: в Ирпене расскажут секреты лактации

Об этом пишет "UNICEF.Ukraine".

Матери ждут полезные лекции и интересные практические занятия от консультантов ОО "Молочные реки Украины", развлечения для детей и фотозона.

Фото: facebook.com/UNICEFUkraine/

Женщин ожидают встречи на детской точке "Совместно" от ЮНИСЕФ (Ирпень, ул. Соборная, парк отдыха им. В.Правика) в этот уик-энд.

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Важно! Хранилища находятся рядом с местом происшествия, поэтому вам будет где безопасно скрыться в случае воздушной тревоги.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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