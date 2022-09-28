Всем жителям Киева предлагают выдать защитные наборы на случай применения ядерного оружия РФ

Петиция появилась на сайте Киевского городского совета.
Всем жителям Киева предлагают выдать наборы индивидуальной защиты на случай применения ядерного оружия Россией.
Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.
"В связи с опасностью применения ядерного оружия на территории Украины, предлагаю обеспечить население Киева наборами индивидуальной защиты", — пишет автор петиции Вероника Кошик.
Женщина считает, что в такой набор должны входить:
- Противогаз или респиратор от радиации, учесть нужно размер для детей
- Калия-йодид – средство, которое защищает щитовидную железу человека при воздействии радиации
- Ондансетрон – противорвотное средство, устраняющее тошноту, необходимое при борьбе с основными проявлениями первичной реакции при радиационном воздействии.
Киевлянка предлагает выдавать наборы всем лицам, на данный момент фактически проживающим в Киеве. Автор также предложила подавать заявки на получение наборов с помощью портала "Дія".
Петицию подписали более 1 800 человек из 6 000 необходимых.
Напомним, в среду, 28 сентября, на территории Вышгородского района Киевской области будут продолжаться учения для саперов. Поэтому в общинах области будут слышны звуки взрывов.
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