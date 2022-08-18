Всех владельцев помещений, где есть укрытие, обязали предоставить доступ к ним в случае воздушной тревоги — КГГА

Если в здании есть укрытие или хранилище, оно остается укрытием или хранилищем независимо от формы собственности или управления, независимо от смены арендатора или собственника.

Владельцы и арендаторы помещений, где расположены объекты гражданской защиты населения – хранилища и укрытия, обязаны обеспечивать свободный доступ к ним во время воздушной тревоги.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Те, кто не отдает себе отчет в этой необходимости в военное время, могут освободить эти помещения и отдать их другим владельцам. Город совместно со спасателями и правоохранительными органами будет реагировать на случаи недопуска людей в укрытие", отметил он.

В ходе проверки одного из укрытий в Святошинском районе на бульваре Академика Вернадского 18 августа он заявил, что по этому адресу были неоднократные обращения людей, что владелец подвального помещения создает препятствия для пребывания людей в укрытии во время воздушной тревоги.

"Во время военного положения эти помещения должны использоваться по назначению. Подобные ситуации будем решать, инспектируя помещения с представителями полиции и сил гражданской защиты", — отметил замглавы КГГА.

Петр Пантелеев отметил, что есть сооружения двойного назначения, которые могут находиться в частной собственности или в аренде и использоваться субъектами хозяйствования и т.д. И такие инспекции не преследуют цель помешать работе малого или среднего бизнеса, особенно в такой трудный период.

По словам Пантелеева, владельцам нужно найти компромисс с людьми и предоставлять людям доступ к безопасным местам, как это установлено законом.

"Мы переживаем страшные времена войны и должны поддерживать и помогать друг другу. В противном случае – город будет вмешиваться и решать проблему жестко», – подчеркнул замглавы КГГА.

Он также подчеркнул, что указанные помещения должны иметь освещение, нормальное санитарное состояние для пребывания людей, в том числе маленьких детей.

Напомним, во Львове завершилась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша, которая длилась 40 мин. Встреча проходила в закрытом от СМИ режиме во дворце Потоцких.

Перед этим украинский президент во Львове встречался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и турецким лидером Реджепом Эрдоганом. О чем договорились два лидера – читайте ЗДЕСЬ.

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