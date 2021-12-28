"Всегда смотрите в завтрашний год": Кличко презентовал календарь-мем со своими последними ляпами

"Всегда смотрите в завтрашний год": Кличко презентовал календарь-мем со своими последними ляпами

В забавном календаре политик объединил две свои последние оговорки.

Мэр Киева Виталий Кличко с юмором отреагировал на свой ляп в новогоднем поздравлении, в котором пожелал украинцам хорошо встретить 2222 год.

Кличко решил посмеяться над собой и опубликовал забавный календарь.

В нем политик объединил две свои последние оговорки: о новом 2222-м и цифрах обратного отсчета к Новому году. Ранее Кличко во время официальной зажигания елки 18 декабря пропустил цифру два, считая в обратном порядке. На календаре она тоже пропущена.

facebook/Віталій Кличко

"Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже", — написал мэр в Instagram, намекая на свой старый ляп о том, что "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Точнее, смотреть могут не только лишь все! Мало кто может это сделать!".

Это далеко не единственные ляпы мэра Киева. В начале декабря Кличко заверил жителей столицы, что дорожные службы готовы к зиме и будут "посыпать дороги снегом".

Во время одного из брифингов мэра Киева подвели слова "после" и "сенсационные". Первое у него превратилось в непристойное "п*ська", а вот второе никак не удавалось произнести.

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