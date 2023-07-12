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Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены ПВО — власть

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены ПВО — власть

Информации о пострадавших или разрушении пока не поступало.

Стала известна оперативная информация воздушной атаки на столицу.

Начался 504-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает КМВА.

Враг совершил очередную воздушную атаку на столицу. На этот раз, по предварительной информации, он снова использовал баражирующие боеприпасы типа «Shahed». После более недельного перерыва противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву.

Воздушная тревога продолжалась более 2 часов.

"Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами нашего ПВО. Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу! Информация относительно пострадавших или разрушения в настоящее время не поступала. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Напоминаю важные вещи – не снимайте работу ПВО. Этим вы убережете и наших воинов противовоздушной обороны, и, соответственно – свою жизнь", — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее в Украине "покраснело" несколько областей.

Добавим, что в Киеве была объявлена воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
536
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