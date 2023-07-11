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Все воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, уничтожены ПВО – КМВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Все воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, уничтожены ПВО – КМВА

Киев и Украина выстояли после ночной атаки беспилотниками / Фото: ТСН.ua

Стали известны подробности оперативной информации воздушной атаки на столицу.

Об этом в соцсетях сообщает КМВА.

«Враг второй раз в этом месяце атаковал Киев с воздуха. Предварительно, как и в начале июля, противник применил баражирующие боеприпасы «Shahed». Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края РФ. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Снова раз благодарим ПВО за отличную работу!

Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Берегите себя, неукоснительно соблюдайте правила безопасности, своими ответственными действиями вы ежедневно приближаете мир в Украине после нашей Победы!» — отметил Сергей Попко, начальник КМВА.

В Воздушных Силах ВСУ в социальных сетях добавляют, что раздались отбои угрозы применения врагом ударных БпЛА.

"Напоминаем! Не публикуйте работу ПВО! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ряде украинских областей ночью объявили воздушную тревогу.

Такжев Одесской области были слышны взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
807
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