Все воздушные цели были уничтожены на подступах к Киеву: власти об атаке на столицу

Последняя воздушная тревога в Киеве была связана с атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Дроны противника (по предварительным данным – баражирующие боеприпасы типа «Shahed») были запущены с южного направления. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были поражены на подступах к Киеву.
Об этом говорится в сообщении КМВА в социальных сетях.
Окончательные итоговые данные по типу и количеству вражеских беспилотников обнародуют Воздушные Силы.
По предварительным данным, в столице без жертв и разрушений. Данные оперативных сводок будут уточняться. Есть большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева.
Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Всегда находитесь в укрытиях до отбоя опасности. Берегите себя и близких. И будьте всегда уверены – Украина непременно победит» — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
Ранее сообщалось о том, что на Полтавщине раздались взрывы.
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