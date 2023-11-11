Все воздушные цели были уничтожены на подступах к Киеву: власти об атаке на столицу

Последняя воздушная тревога в Киеве была связана с атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Дроны противника (по предварительным данным – баражирующие боеприпасы типа «Shahed») были запущены с южного направления. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были поражены на подступах к Киеву.

Об этом говорится в сообщении КМВА в социальных сетях.

Окончательные итоговые данные по типу и количеству вражеских беспилотников обнародуют Воздушные Силы.

По предварительным данным, в столице без жертв и разрушений. Данные оперативных сводок будут уточняться. Есть большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева.

Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Всегда находитесь в укрытиях до отбоя опасности. Берегите себя и близких. И будьте всегда уверены – Украина непременно победит» — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Ранее сообщалось о том, что на Полтавщине раздались взрывы.

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