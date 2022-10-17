Все учебные заведения Киева перешли в дистанционный режим: детали

В Киеве из-за российской активности утром 17 октября все учебные заведения города работают онлайн.

Об этом сообщили в КГГА.

Там объяснили, что все школы, садики, университеты и другие образовательные учреждения перешли в дистанционный режим работы, поскольку воздушная тревога была объявлена до того, как были начаты сегодняшние занятия.

"Все столичные учебные заведения перешли в дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была объявлена до начала учебного процесса", – сообщила пресс-служба.

Кроме того, по данным столичных СМИ, после атаки россиян в Киев было перекрыто движение транспорта на участке дороги между Крещатиком и столичным Цирком. Водителей просят обходить этот участок.

Заметим, что воздушная тревога в Киеве 17 октября была объявлена в 6:25 и продолжается. Жителей города призывают оставаться в укрытиях гражданской защиты из-за атак вражеских дронов-камикадзе.

Атака Киева 17 октября

Утром 17 октября в Киеве раздался взрыв, который подтвердил мэр Виталий Кличко. Впоследствии городской глава заявил о еще одном взрыве.

По словам Кличко, россияне снова атаковали Киев дронами, в результате чего в одном из районов Киева возник пожар в нежилом здании. Повреждены несколько жилых домов.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на утреннюю российскую атаку дронами-камикадзе. Он подчеркнул, что у Украины нет времени на медленные действия – нужно как можно скорее больше систем противовоздушной обороны.

В 08:25 Виталий Кличко заявил о еще двух взрывах в Шевченковском районе.

Между тем, в "Укрзализныце" заявили, что, несмотря на атаки РФ, все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику.

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