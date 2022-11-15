Все школы Киевской области будут работать до конца недели в дистанционном режиме

При других изменениях в учебном процессе Киевская ОВА будет сообщать дополнительно.
Учебные заведения Киевской области будут работать в дистанционном режиме с завтра, 16 ноября, и до конца недели.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА.
Соответствующее решение было принято с учетом состоявшихся сегодня массовых ракетных атак, 15 ноября.
"В случае других изменений в учебном процессе будем информировать дополнительно", – сообщили в ОВА.
Жителей Киевской области призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.
Отметим, в районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21.
Напомним, из 90 ракет, выпущенных Россией 15 ноября, сбито 73, из десятка дронов-камикадзе уничтожены все.
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