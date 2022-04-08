Все с огнестрельными ранениями: в Буче началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле (фото)

Все с огнестрельными ранениями: в Буче началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле (фото)

Эти люди погибли во время российской оккупации.

В Буче началась эксгумация тел, захороненных в братской могиле.

Эти люди погибли во время российской оккупации.

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

"Достали и осмотрели уже 18 тел. Они есть с осколочными ранениями, но все с огнестрельными. 16 — с огнестрельными, а два — с осколочными и огнестрельными. Что это значит? Это значит, что гражданских убивали, — сообщила Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. — Для нас это еще очередная история драмы, не только военных преступлений, но и преступлений против гражданских".

На месте работают эксперты, следователи также опрашивают свидетелей.

Будет произведена идентификация каждого погибшего. Сейчас специалисты работают на местах событий, опрашивают очевидцев, свидетелей, чтобы задокументировать каждое преступление оккупантов.

Бучанский городской голова Анатолий Федорук отметил, что после идентификации каждого погибшего, по согласованию родных, будет похоронен индивидуально на местном кладбище в специально определенном секторе.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

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