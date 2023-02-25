Все мосты Киева были заменены: Зеленский и Резников впервые рассказали о плане обороны в случае прорыва россиян

Если бы оккупантам удалось прорваться в столицу с севера, то украинские военные взорвали бы все мосты, рассказали в Минобороны.

В первые дни полномасштабной войны в Киеве все мосты были заминированы, чтобы в случае прорыва российских военных не разрешить им перейти с левого на правый берег столицы.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резниов и украинский президент Владимир Зеленский в документальном фильме Дмитрия Комарова "Год", посвященном годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам министра, если бы оккупантам удалось прорваться в столицу с севера, то украинские военные взорвали бы все мосты.

"Они (мосты – ред.) все были заминированы. Была команда, если прорыв – то обрезать возможность перехода с левого берега на правый ", – сказал Резников.

Это подтвердил президент Владимир Зеленский, добавив, что вопрос о подрыве мостов был обсужден на самом высоком уровне.

"Мы все обсуждали... Мы были ежедневно готовы к любым шагам ", – сказал он.

Напомним, в этом же документальном фильме глава ГУР Буданов рассказал, что Киев был бы взят, если бы россиянам удалось десантироваться и захватить аэродром в Гостомеле.