Все говорят на русском: в Киеве программисту отказали в собеседовании, потому что он общается на украинском языке

Все говорят на русском: в Киеве программисту отказали в собеседовании, потому что он общается на украинском языке

Программист опубликовал переписку с представительницей ИТ-компании.

В Киеве в одной из ІТ-компаний программисту отказали в собеседовании, потому что он общается на украинском языке.

Об этом Антон Капелюшный написал в Facebook.

Также мужчина опубликовал скриншоты переписки с представительницей компании, которая поинтересовалась, знает ли он русский язык. Антон Капелюшный сообщил ей, что у него с этим нет проблем, однако в офисе он будет общаться на родном языке. Ему ответили, что в приоритете у компании все же русский язык. Впоследствии представительница компании отменила собеседование, мотивируя это тем, что поскольку программист хочет общаться на украинском, то они не могут ему предложить вакансию.

"Думал, что в 2021 году отменять собеседования, ко всему, еще и без предупреждения, из-за украинского языка — это скорее вымышленные диалоги, но нет! Тем более в цивилизованном ІТ, где давно основным языком является английский", — написал Антон Капелюшный.

Фото: Антон холоднокатаных

Фото: Антон холоднокатаных

Напомним, ранее в Киеве компания Columb Trade отказала девушке в приеме на работу из-за того, что она разговаривает на украинском. Отказ объяснили тем, что у компании есть "корпоративная культура — все на русском".

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