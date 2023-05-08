Все, что известно о массированной ночной атаке по Киеву 8 мая: фото, видео и рассказы очевидцев

Россия несколько ночей атакует ракетами и беспилотниками Украину, в частности Киев. В ночь на 8 мая по столице оккупанты выпустили более 30 иранских дронов Shahed-136. Обломки БПЛА упали на жилые дома и авто, есть пострадавшие.

Все, что известно о ночной атаке врага на 10:00 утра — читайте на ТСН.ua.

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Тревога продолжалась около 3,5 часов

Воздушная тревога в центральных областях началась около 12 часов ночи и длилась около 3,5 часов. В частности, тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через 30-35 мин в области и столице раздались взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО в окрестностях столицы.

Последствия атаки дронами по столице: повреждены авто, жилые дома и пострадали

В Киевской городской военной администрации (КМВА) сообщили, что в результате воздушной атаки обломки БпЛА падали в разных районах столицы — как на левом, так и на правом берегу. В частности, в Святошинском районе столицы, вероятно, из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще один автомобиль горел.

Кроме того:

зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады;

есть падение обломков на проезжую часть;

травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь.

Также обломки зафиксировали и Соломенскому району. По информации местных властей, во время атаки поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.

Также обломки вражеских дронов упали на взлетную полосу аэропорта Жуляны в Соломенском районе. Впоследствии стало известно о возможном падении обломков на отдельное 2-х этажное здание в Шевченковском районе столицы, добавляют в КМВА.

По данным мэра столицы Киева Виталия Кличко, трое пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и двое — в Святошинском. После осмотра их госпитализировали в больницу.

Обломки дронов пробили стену 22-этажного дома: фото

Из-за вражеской атаки иранских дронов-камикадзе ночью 8 мая поврежден 22-этажный жилой дом в Святошинском районе Киева. Обломок пробил стену дома на одном из этажей и выбил окна в соседних квартирах.

Консьерж пострадавшего дома рассказал, что в 1:40 ночи раздался взрыв. На 11-м этаже в результате падения обломков вырвало окна, нет части стены. Несколькими этажами ниже и выше также повреждены окна и кондиционеры. У дома от обломков и взрывной волны пострадали семь автомобилей, еще одна сгорела.

Фото последствий атаки российскими дронами по Киевщине в ночь на 8 мая/Фото: Александр Гусев

Фото последствий атаки российскими дронами по Киевщине в ночь на 8 мая/Фото: Ян Доброносов

Фото последствий атаки российскими дронами по Киевщине в ночь на 8 мая/Фото: Ян Доброносов

От взрывов шатало дом: рассказы очевидцы ночной атаки

Жительница Святошинского района Анастасия, чей дом пострадал больше всего во время ночной атаки, для ТСН.ua рассказала, что у них от взрывов тряслись окна и стены.

"Когда начались первые взрывы, сигнализации от машин начали вопить на весь двор . Я проснулась, но когда обломок от дрона попал в соседний дом, наш прямо заколебало, я думала, что стены попадают, потому что стекла затряслись, а стены тряслись. Очень громко было .. Я испугалась, сердце будто вылетало.Котенок спал со мной, и когда этот взрыв случился, он бедный испугался и где-то спрятался, я до сих пор не могу его найти.За этот год я впервые почувствовала, что сердце уже едва выдерживает это все, боль до сих пор не отпускает", — рассказала женщина преклонного возраста, проживающая в доме напротив.

Как выглядит квартира в Святошинском районе Киева после атаки дронами

Последние данные о разрушениях и пострадавших от МВД

Во время вражеской атаки по столице, по последним данным Министерства внутренних дел, предварительно пострадали 4 человека, из которых 1 человек был госпитализирован в медицинское учреждение. Последствия обломков дронов, в частности, зафиксировали:

В Соломенском районе во дворе жилого дома возникло возгорание автомобиля, а на стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.

во дворе жилого дома возникло возгорание автомобиля, а на стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей. В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на жилой дом (без возгорания). Поврежден фасад здания, окна, 5 автомобилей и газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Газ перекрыт, пожар ликвидирован. В рядом расположенном жилом доме в двух подъездах с 1 по 13 этажа повреждены оконные блоки и 6 припаркованных неподалеку автомобилей.

зафиксировано падение обломков на жилой дом (без возгорания). Поврежден фасад здания, окна, 5 автомобилей и газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Газ перекрыт, пожар ликвидирован. В рядом расположенном жилом доме в двух подъездах с 1 по 13 этажа повреждены оконные блоки и 6 припаркованных неподалеку автомобилей. В Голосеевском районе и произошло падение обломков на открытой местности с последующим их горением. Пожар был ликвидирован.

Квартира в Святошинском районе, куда попали обломки дрона 8 мая / Фото: ТСН.ua

Квартира в Святошинском районе, куда попали обломки дрона 8 мая / Фото: ТСН.ua

Россия запустила 35 дронов-камикадзе

В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне запустили по Киевщине в ночь на 8 мая 35 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Украинские силы сбили все воздушные объекты. Добавили, что БПЛА атаковали Киевскую область с северного направления, в том числе с аэродрома Сеща (Брянская область).

Украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что на Киев была сконцентрирована, вероятнее всего, одна из самых массовых волн Shahed-136 за весь период применения этих дронов в полномасштабной войне.

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