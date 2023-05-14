Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах — КМВА

Стала известна оперативная информация о воздушной атаке на столицу ночью 14 мая 2023 года.

Произошла седьмая воздушная атака на столицу с начала мая.

Об этом сообщает КМВА в социальных сетях.

По предварительной информации, к полуночи россияне запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики. Скорее всего – для выявления позиций украинского ПВО. Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах.

После полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления.

Но в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет не было зафиксировано. По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет.

"Данные оперативной сводки обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Неукоснительно соблюдайте правила безопасности при объявлении воздушной тревоги!», — резюмировал Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что собрали для вас информацию о беспокойной ночи в Украине 14 мая.

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