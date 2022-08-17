Все больше людей ищет квартиры в Киеве: сколько стоит аренда жилья в столице

Спрос на аренду квартир в Киеве возобновился до довоенного уровня, цены на жилье растут.

Рынок аренды жилья в Киеве вернулся на довоенный уровень.

Об этом сообщает ресурс по аренде квартир в Киеве Bird.

Медианная цена на аренду однокомнатной квартиры в середине августа закрепилась на уровне 9000 грн. К концу февраля она составила 13000 грн. на месяц.

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Медиана цены на аренду двухкомнатных квартир выросла на 20% – до 15 000 грн против 12 500 грн месяцем ранее.

"Двухкомнатные квартиры имеют медианную цену в 15 тыс. грн. Планка в 21 600 грн, которая держалась до 24 февраля, все еще далеко, но произошел рост на 20% по сравнению с прошлым месяцем", — говорится в сообщении.

Для трехкомнатных квартир прирост медианы цены составляет 24,5%. Сейчас такую квартиру можно снять за 24 900 грн, хотя до полномасштабного вторжения подобное жилье обошлось бы в 46 100 грн.

В то же время, на 100% восстановился показатель количества соискателей квартир. Жилье в Киеве ищет то же количество людей, что и до начала полномасштабной войны.

Ранее стало известно, сколько людей воспользовалось киевским метро за последнюю неделю.

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